VIDEO - Autista guida ubriaco un pullman pieno di ragazzini: bloccato dalla Stradale

Guidava completamente ubriaco con a bordo 23 ragazzini di una scuola media, che stavano andando in gita in provincia di Grosseto. Un professore, che ha avvertito la polizia appena si è accorto che il conducente era in evidente stato di ebrezza, è riuscito così a far bloccare il mezzo, evitando il peggio. L'incredibile episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 8 maggio, poco dopo le ore 9.

Ecco come un insegnante ha bloccato l'autista ubriaco

Il pullman, con a bordo gli studenti di una scuola Media di Cerino Laghetto stava transitando lungo l'autostrada A1 in direzione Bologna. Il conducente ha avuto comportamenti che facevano pensare ad uno stato di alterazione psicofisica: un professore ha subito avvertito i poliziotti.

Gli agenti della Stradale si sono precipitati sul posto ed hanno obbligato il pullman a fermarsi: il conducente, un italiano di 52 anni residente in provincia di Varese, aveva un tasso alcolemico di 2 grammi/litro