VIDEO - Ecco Roberto, il benzinaio eroe che ha salvato la vita al suo titolare

Roberto Bocchi, benzinaio 52enne e volontario della Croce Rossa ha salvato la vita al titolare dell'area di servizio in cui lavora dall'agosto del 2017: il dipendente è intervenuto effettuando un massaggio cardiaco sul posto, essenziale in quel momento per riattivare le funzioni vitali. Un eroe anche se lui non di definisce così: Parmatoday ha deciso di intervistarlo. "In quel momento ho pensato solo ad intervenire e a fare quello che mi avevano insegnato in tanti corsi: l'ho semplicemente messo in pratica. Ho fatto quello che dovevo fare: non sono un eroe"