VIDEO - Terrore a Fidenza, fiamme in un palazzo di viale Vittoria: le urla disperate dei condomini

Terrore nella tarda mattinata di oggi, sabato 29 settembre a Fidenza, nella zona della stazione ferroviaria. Un rogo si è sviluppato all'interno di un condominio che si trova nei pressi di viale Vittoria: il fumo ha avvolto numerose abitazioni all'interno del palazzo. L'incendio, secondo le prime informazioni, si sarebbe sviluppato all'interno di un'abitazione: come si vede dal video che ci ha inviato la nostre lettrice Laila Magnani le fiamme si sono levate alte all'interno della casa. Come si sente nel video i condomini dei piani superiori urlavano disperati poichè non riuscivano a scendere dalle scele, intrise di fumo nero e densissimo. Poi sono arrivati i Vigili del Fuoco, hanno sfondato le porte e messo in salvo tutti: una persona è finita in ospedale per intossicazione.