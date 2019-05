VIDEO - L'incendio della porta dell'Aschieri Impianti di Corcagnano: due arresti per estorsione

Avrebbero minacciato, con l'invio di alcuni proiettili nella cassetta delle lettere dell'azienda e l'incendio di una porta vetro della ditta, un imprenditore parmigiano, Alberto Aschieri, titolare della ditta Aschieri Montaggi di Corcagnano, per intimidirlo e far sì che rinunciasse a presentare un'offerta per una grossa commessa di lavoro in Danimarca nel settore dell'impiantistica alimentare. L'unico altro concorrente era la 'G.F Nuove Tecnologie' di Franco Gigliotti, l'imprenditore calabrese coinvolto nella maxi operazione Stige contro l'Ndrangheta.

Due uomini, Francesco Greco, già in carcere accusato di essere l'autore di alcune rapine a delle prostitute, e Giuseppe Gigliotti, cugino di Franco Gigliotti, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Parma con l'accusa di estorsione aggravata in concorso. I militati hanno eseguito l'ordinanza del Gip della Procura di Parma. Secondo l'accusa l'autore materiale dell'incendio e dell'invio dei proiettili sarebbe Francesco Greco mentre Giuseppe Gigliotti sarebbe il mandante.

INCENDI E CARTUCCE DI REVOLVER PER MINACCIARE UN IMPRENDITORE