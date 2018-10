VIDEO - Maxi blitz in centro, Azzurra Ammirati: "Le forze di polizia sono unite"

Dopo il maxi blitz in centro di ieri, lunedì 8 ottobre, la Comandante dei carabinieri di Parma Azzurra Ammirati, ha descritto le modalità dell'intervento, valorizzando la presenza, in contemporanea sul territorio, delle forze dell'ordine: "L'obiettivo è far capire che le forze di polizia, di competenza generale e di competenza locale, sono unite. L'elemento particolare del servizio è che le forze di polizia si sono mosse tutte insieme e contemporaneamente, nelle tre aree più calde della città, la stazione ferroviaria, la Pilotta e la zona dell'Oltretorrente, tra viale dei Mille e il Parco Ducale".