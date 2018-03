Parma, capitale della cultura 2018! Il video di Gianluca d'Elia per renderle omaggio

La primavera dà modo di apprezzare, dopo i lunghi inverni, le città in cui viviamo. Parma, in bici a primavera regala serene giornate. Una piccola cittadina, dalle facciate delle case colorate in cui storia, cultura e architettura coesistono con la natura, rispettandola! Lasciare le macchine a casa e prendersi una giornata per girare Parma in bici a Primavera, non può che regalare una sana giornata all'insegna della spensieratezza.