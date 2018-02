Rapina alle otto di sera di domenica 11 febbraio alla sala scommesse di via Spezia: il rapinatore, poi arrestato, ha minacciato il dipendente con una roncola e lo ha costretto a rientrare per prendere i soldi: 300 euro dei 561 cheh a rubato erano banconote 'civetta': grazie a questo stratagemma la Squadra Mobile è riuscita ad incastrare il rapinatore, poi fermato in un night in città: in tasca aveva il denaro 'truccato'.