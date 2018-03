Vigili del Fuoco in sciopero in via Chiavari: "Vogliamo il rinnovo dei mezzi e la riqualificazione delle sedi"

I Vigili del Fuoco di Parma scioperano, oggi 26 marzo, davanti alla sede di via Chiavari. Ecco le ragioni dell'astensione dal lavoro; "Oggi 26 marzo tutte le sigle sindacali dei Vigili del Fuoco hanno proclamato lo sciopero dalle 10 alle 14 rivendicando il mantenimento del servizio mensa che in alcuni Comandi è stato precluso in cambio di un buono pasto elettronico, rivendichiamo il rinnovo del parco mezzi obloseto. I mezzi hanno un'età media altissima, vogliamo le riqualificazioni delle sede di servizio con condizioni igieniche e strutturali consone al nostro lavoro, protestiamo anche per il dipositivo di Colonna Mobile regionale".