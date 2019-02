Vigatto: sassate nella notte contro la vetrina per assaltare la tabaccheria

Sassate nella notte contro la vetrina di una tabaccheria di Vigatto per assaltare e cercate di rubare. Alcuni banditi sono stati messi in fuga dai carabinieri nella notte tra martedì e mercoledì, prima che riuscissero a portare a termine il colpo. Tutto è successo alle 4.40 di mattina: i malviventi, arrivati sul posto a bordo di un'auto nera, hanno iniziato a lanciare pietre contro la vetrina, distruggendola. Proprio in quel momento una pattuglia di militari, in servizio di controllo, stava passando in zona ed ha messo in fuga i ladri, che sono scappati a bordo dell'auto. I banditi sono riusciti a far perdere le proprie tracce mentre i militari stanno indagando per ricostruire l'episodio ed identificare i responsabili. L'allarme non è suonato poichè i malviventi non erano ancora entrati all'interno dell'edificio. I danni ammontano a circa 3 mila euro.