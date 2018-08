Vigili del Fuoco di Parma tra i soccorritori di Genova

Continua l’opera di soccorso tecnico da parte dei vigili del fuoco dei comandi provinciali dell’Emilia Romagna nell’ambito della maxi emergenza a Genova, a seguito del drammatico crollo del viadotto autostradale Morandi. Il reparto volo di Bologna è presente nel capoluogo ligure con un elicottero- Drago 60- ed un equipaggio completo ( piloti, specialista di volo e aerosoccorritori) per svolgere attività di ricognizione sulle macerie, in appoggio alle squadre terrestri impegnate nella ricerca dei dispersi. Sul luogo del disastro anche i mezzi e gli uomini dei GOS- Gruppi Operativi Speciali- del comando dei vigili del fuoco di Piacenza che stanno operando per rimuovere parti delle macerie del ponte. Numerose le unità cinofile da Modena e Reggio Emilia che sono sul posto. Proseguono, infatti, incessantemente, le ricerche di chi ancora manca all’appello. Presenti, inoltre, squadre con unità fari provenienti dal comando di Parma e di Piacenza e un’autoscala da Reggio Emilia. In tutto il dispositivo conta 23 vigili del fuoco.