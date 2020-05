Violenta rissa in piazzale della Pace: uomo ferito con un coltello

Con la fine del lockdown tornano anche le risse violente tra persone armate in pieno centro storico. L'altra sera, dopo le ore 22, un gruppetto di persone è rimasto coinvolto in uno scontro, che ha portato al ferimento di un uomo. La vicenda non è ancora chiara: secondo le prime informazioni un uomo, che si trovava in piazzale della Pace in compagnia di alcuni amici, sarebbe stato aggredito da altre tre persone: uno degli aggressori avrebbe poi ferito l'uomo all'orecchio con un coltello. Sul posto si sono precipitate i poliziotti delle Volanti, insieme alla polizia Locale e a due ambulanze del 118. Le tre persone aggredite hanno formito la loro versione agli agenti: gli aggressori, invece, sono stati identificati e denunciati.

