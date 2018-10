Violenza contro le donne: gli arresti per stalking aumentati del 150%

Violenza di genere. A Parma e provincia sono sempre più frequenti i casi di stalking, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. La Divisione Anticrimine della Questura di Parma ha analizzato i dati relativi alle denunce e agli arresti, confrontando il 2017 con il 2018, per tracciare un quadro d'insieme del fenomeno. I dati analizzato riguardano il periodo tra il 1° gennaio ed il 22 ottobre del 2017 e lo stesso arco temporale, dal 1° gennaio al 22 ottobre del 2018. Nel 2018 le denunce per maltrattamenti sono aumentate: sono passate da 170 a 182 mentre sono calate sia quelle per violenza sessuale, passate da 45 a 28 sia quelle per stalking, da 154 a 122. Gli arresti invece sono aumentati: quelli per stalking da 7 a 17, quelli per maltrattamenti sono passati da 8 a 13 mentre quelli per violenza sessuale da 5 a 8.