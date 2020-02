Violenta una bimba di 8 anni nel suo negozio: arrestato commerciante 37enne

Un commerciante 37enne nigeriano, condannato per violenza sessuale aggravata per aver abusato di una bimba di 8 anni, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Parma Centro, che nella giornata di ieri, venerdì 14 febbraio, hanno eseguito un ordine di esecuzione pena. L'uomo, già arrestato nel mese di marzo del 2019 e messo poi agli arresti domiciliari, dovrà scontare due anni di carcere: ora si trova nel penitenziario parmigiano di via Burla. L'episodio di violenza sessuale sulla bimba di 8 anni era avvenuto, nel mese di dicembre del 2018, all'interno del negozio di cui il 37enne era proprietario. La bimba, dopo quel terribile episodio, era tornata a casa ed aveva raccontato tutto alla mamma, che aveva presentato subito denuncia. Da lì erano scattate le indagini, che avevano portato ad accertare le responsabilità del nigeriano, che ora si trova rinchiuso nel carcere parmigiano di via Burla.