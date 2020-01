Violenza sessuale a Bardi: il 30enne finisce in carcere

Il 30enne italiano, residente in zona, accusato da una 20enne di violenza sessuale è finito in carcere. Il Giudice per le Indagini Preliminari infatti ha convalidato l'arresto ed ha stabilito la custodia cautelare nel penitenziario di via Burla per il giovane che, secondo le accuse della ragazza, si sarebbe reso responsabile di uno stupro, al di fuori del locale PalaLandi di Bardi nella notte tra il 5 ed il 6 gennaio, giorno dell'Epifania. L'arresto, da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Borgotaro, era avvenuto nelle ore successive alla denuncia presentata dalla ragazza nella notte del 6 gennaio: il 30enne avrebbe costretto la 20enne ad uscire dal PalaLandi e l'avrebbe violentata. Poco prima un gruppetto di amici, di cui il 30enne sarebbe il leader, aveva molestato la stessa ragazza, poi vittima della violenza.