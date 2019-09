Violenza sessuale su un minore: arrestato un 57enne

E' stato arrestato ed ora si trova agli arresti domiciliari un uomo di 57 anni, accusato di aver abusato sessualmente di un minore, all'interno di una struttura per giovanissini in provincia di Parma. Sono pochi i dettagli che emergono, per tutelare la giovane vittima, in merito al nuovo caso di abuso su minori nel nostro territorio. I carabinieri di Parma hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dell'uomo che, durante il periodo estivo, avrebbe prestato servizio all'interno di una struttura per minori. Dopo aver effettuato alcune verifiche ed aver avuto i riscontri necessari i militari hanno trasmesso un'informativa alla Procura. L'ordinanza è stata eseguita nei giorni scorsi. Non è escluso che il 57enne possa aver abusato anche di altri minorenni: le indagini sono ancora in corso.