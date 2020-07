Violenze domestiche, rende la vita della compagna un inferno per dieci anni: condannato

Per dieci lunghi anni ha reso un'inferno la vita della sua compagna, un incubo molto reale che - dopo le denunce presentate dalla donna vittima di violenza - è terminato. Con la sentenza del Tribunale di Parma infatti il compagno violento è stato condannato per maltrattamenti in famiglia. La donna, che si era rivolta alle forze dell'ordine per denunciare numerosi episodi di violenza sia fisica che psicologica, ha raccontato la vita insieme al compagno, descritto come autoritario e con atteggiamenti prevaricatori. La coppia, di origine moldava, si era trasferita da diversi anni nella nostra città: dopo i primi momenti di felicità sono iniziati, quasi da subito, le violenze psicologiche e gli abusi.

