Emergenza violenze sessuali a Parma: casi aumentati del 36,4%

Nel corso del 2017 i casi di violenza sessuali denunciati dalle vittime sono aumentati del 36.4% a Parma e del 33,3% per tutta la provincia. I dati allarmanti sono stati presentati ieri dal Questore di Parma Enrico Piovesana nel corso della Festa per il 166esimo anniversario della Polizia, che si è svolta presso il Castello di Torrechiara. Se in linea generale sono calati i delitti denunciati. così come accaduto negli ultmi anni: tra il 2016 ed il 2017 sono scesi dello 0,5% in tutta la provincia e del 2.5% per la città di Parma. Anche i furti in abitazione sono in calo mentre sono in aumento le rapine: il dato è del 21% in provincia e del 17.8% a Parma. Per quanto riguarda i furti sono diminuiti quelli in abitazione mentre sono aumentati quelli ai danni degli esercizi commerciali. Gli scippi sono aumentati a Parma mentre sono calati in provincia. Nel 2017 la Polizia ha arrestato 208 persone e ha denunciato 1583 persone a piede libero: sono stati sequestrati quasi 1.400 grammi di eroina.