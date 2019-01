Vogliono bere senza pagare, lanciano bottiglie contro la vetrina del bar: denunciati un 15enne e un 30enne

Avevano deciso che quella sera avrebbero bevuto senza saldare il conto. Due fratelli, di 31 anni il più grande e di soli 15 anni il più piccolo, sono andati, verso l'una di notte tra domenica 30 dicembre e lunedì 31, al bar Spor di via Roma a Fontevivo. Una volta dentro, dopo alcuni istanti, hanno preso alcune bottiglie e si sono allontanati. Il gestore del locale, che ha notato il gesto, li ha rincorsi, chiedendogli di saldare il conto prima di andarsene. In tutta risposta i due fratelli, già noti alle forze dell'ordine, hanno iniziato a scagliare alcuni bicchieri ed alcune bottiglie di vetro che si trovavano sui tavoloni esterni, contro la vetrina del bar. Dopo i lanci si sono allontanati, facendo perdere le tracce. I carabinieri di Fontevivo, che si sono occupati delle indagini, hanno visionato le immagini della videosorveglianza ed hanno identificato i due fratelli, un 31 e un 15enne. Per entrambi sono scattate due denunce, una per danneggiamento e l'altro per furto.