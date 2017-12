Rubano bottiglie di alcolici e cibo per 140 euro: denunciate due donne

Sono entrate all'interno del supermercato Esselunga di via Emilia Est ed hanno iniziato a prelevare alcuni prodotti dagli scaffali: bottiglie di alcolici e prodotti alimentari. Dopo averli presi hanno cercato di nascondere tutto addosso, nelle tasche e in altri posti con l'intento di non farsi notare dagli addetti alla vigilanza. Gli operatori della sicurezza invece hanno assistito alla scena e hanno fermato le due donne, una 50enne e una 43enne, originarie di Cesena e della provincia di Piacenza, all'uscita. Per entrambe è scattata una denuncia per furto: il valore della merce che hanno rubato ammonta a 140 euro.