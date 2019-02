Va in Questura per l'obbligo di firma, nigeriano bloccato: verrà rimpatriato con un volo charter

E' andato in Questura a Parma, come faceva ogni giorno, per rispettare l'obbligo di firma, la misura cautelare che gli era stata imposta dopo una recente condanna. Un giovane nigeriano, irregolare sul territorio italiano e con alle spalle alcuni precedenti penali, è stato bloccato dai poliziotti poco dopo aver firmato e trattenuto negli uffici fino all'espletazione di tutte le pratiche burocratiche, portate avanti dall'Ufficio Immigrazione. Il giovane è stato poi portato al Cpr di Torino, in attesa di essere rimpatriato forzatamente con un volo charter, diretto in Nigeria, che partirà nei prossimi giorni.