Blitz all'alba in un hotel: arrestato ex colonnello di Pinochet condannato per il rapimento di un desaparecido

Un blitz in piena regola con armi spianate e giubbotti antiproiettile. I poliziotti delle Volanti della Questura di Parma hanno concluso con successo una complessa operazione, scattata poco dopo la segnalazione arrivata da un albergo del centro. Walther Klug Rivera, 69enne ex colonnello dell'esercito cileno del regime di Pinochet, stava alloggiando infatti in una camera d'albergo a Parma. Su di lui pendeva una condanna definitiva a dieci anni di carcere con l'accusa di rapimento aggravato di Luis Cornejo Fernandez, giovane dirigente della Gioventù Comunista, un oppositore del regime di Pinochet che venne arrestato dal gruppo di militari all'intento del quale Rivera era il più alto in grado. Il suo corpo, come quello di tantissimi altri desaparecidos, non è mai stato trovato. Ora l'ex colonnello 69enne cileno si trova nel carcere di via Burla a Parma. Sono iniziate le pratiche per l'estradizione in Cile.

Il blitz, portato a termine in sicurezza dagli agenti delle Volanti, che si sono trovati a gestire una situazione potenzialmente molto pericolosa, è scattato alle 5 di mattina di ieri, lunedì 3 agosto. I poliziotti con le armi spianate e i giubbotti antiproiettile, hanno seguito il piano che si attiva in caso di ricercato pericolosi. Il 69enne, che ha passaporto tedesco, si trovava a Parma per assistere ad un convegno di ingegneri, al quale partecipava la sua compagna, anche lei cilena. L'ex colonnello non ha opposto resistenza: nel maggio del 2015 dalla Corte d'appello cilena, in via definitiva. Per questo motivo su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale.