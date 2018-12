'Wanted', operazione contro i latitanti in Regione: a Parma in manette anche un 81enne

Una vasta operazione di polizia, che si è stata estesa su tutto il territorio regionale, ha permesso di assicurare alla giustizia alcuni latitanti che si trovavano in alcune città dell'Emillia-Romagna. C'è chi aveva un conto in sospeso con la giustizia per spaccio di sostanze stupefacenti, chi per reati contro il patrimonio: tutti sono stati arrestati dalle Squadre Mobili delle rispettive città. A Parma i poliziotti hanno intercettato ed arrestato un albanese che doveva scontare una vecchia condanna, del 2016, per spaccio di droga. L'uomo, dopo essere tornato in Albania è ritornato nel nostro Paese con un nome falso, ovvero quello della moglie. Gli inquierenti, dopo un laborioso lavoro di indagine, sono riusciti a verificare con certezza che si trattava della stessa persona: per il 32 sono scattate la manette. Ora si trova nel carcere di via Burla dove sconterà la pena di 12 mesi di reclusione. Il secondo arrestato è un italiano di 81 anni che deve scontare una pena di tre anni e sei mesi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.