Week end di controlli: tre locali chiusi, 223 persone controllate

E' stato un week end di lavoro, non ancora finito, per le forze dell'ordine di Parma. Polizia locale e Polizia di Stato venerdì e sabato hanno controllato 223 persone, 52 esercizi commerciali: tre di questo sono stati sanzionati e chiusi per cinque giorni. Due di questi rientrano tra quei locali che erano stati valutati ed analizzati come frequentati quasi esclusivamente da soggetti pregiudicati. E pertanto in grado di incidere sulla sicurezza pubblica dei quartieri in cui insistono. Si tratta di un Africa market di strada Imbriani e un Africa market di via Alessandria già precedentemente chiuso dalla Polizia locale. Entrambi i locali sono stati trovati in ottemperanza alle regole per il contenimento Covid: infatti al loro interno vi erano assembramenti molto nutriti di persona. Per i due proprietari sono scattate le sanzioni amministrative e la chiusura quale misura accessoria per giorni cinque.

Sempre durante la giornata di ieri, nel corso del servizio di controllo del territorio, sono stati sequestri di 82,3 grammi di marijuana e di 28

grammi di hashish. Continua pertanto una forte pressione per il contrasto allo spaccio nei parchi cittadini e nelle zone più calde della città.