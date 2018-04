Zibello: raid notturni dei ladri in cinque abitazioni

E' stato un fine settimana molto difficile per alcuni residenti nel Comune di Polesine Zibello. I ladri infatti hanno 'visitato' ben cinque abitazioni nel giro di due giorni: i colpi messi a segno sono stati solamente due anche se la paura rimane tanta. In via Muzio a Zibello alcuni malviventi sono riusciti a tagliare la recinzione di una villetta ma l'arrivo dei carabinieri ha messo in fuga i ladri, che non ha portato a segno il colpo. Ad Ardola sono state visitate quattro abitazioni, due in via San Rocco e due via Giuseppe Ricciardi: in un caso hanno rubato soldi ed un computer, in un'altra casa invece sono stati messi in fuga dal proprietario che si è svegliato. Il terzo tentativo non è andato a buon fine perchè il cane dei vicini si è messo ad abbaiare: in via Ricciardi invece sono riusciti a rubare denaro ed alcuni gioielli, oltre ad aver mangiato il cibo presente nel frigorifero.