A La Zagara è tempo di 'porco cavolo'

Il nome è originale, come la pizza e l’accostamento è tipico del periodo natalizio e post natalizio. Anche questa volta a La Zagara hanno avuto una buona idea: il cotechino sopra un letto di cavolo nero e la mozzarella, un ingrediente che sulla pizza sta quasi sempre bene. Intorno pop corn di cotenna che esaltano la stagionalità del piatto e rafforzano il sapore tipicamente invernale di uno dei piatti nuovi e più riusciti.

Sulla ‘porco cavolo’, l’ultima idea del noto ristorante su via La Spezia che ha ideato una pizza tipicamente invernale ricorrendo anche alla fantasia che richiamano all’accostamento di due ingredienti tipici di questa stagione, si esaltano i sapori ‘forti’ e decisi. Il cotechino tagliato a fette più spesse che dà consistenza alla pizza con il cavolo nero che ne ‘snellisce’ e mitiga il sapore. La mozzarella che unisce e l'originalità del pop corn di cotenna regalano al piatto un sapore intenso e gradevole allo steso tempo. L’impasto morbido e fragrante completa per una pizza da provare. Prima che non sia più il suo tempo.