Al Fish qualità e inventiva

Un luogo alternativo e originale dove mangiare il pesce a Parma? Il Fish. Incastrato nelle costruzioni del centro, il locale è praticamente a un passo da Piazza Garibaldi, immerso tra i vicoli della movida parmigiana che sfocia in via Farini. Una rientranza – via Maestri - della strada tanto cara ai parmigiani che nelle sere dei week end si popola di giovani e meno giovani. Come la clientela del Fish, locale presto adattato al cambiamento di mentalità e di linguaggio culinario tipico dei nostri tempi. Certi ritmi frenetici impongono una pausa pranzo veloce e sbrigativa e in un ambiente decorato e accogliente come il locale di via Maestri, il tempo diventa un concentrato per gustare qualità. Anche in una città che vive di capisaldi in cucina, istituzioni difficili da attaccare, quasi impossibile.

Parma è la capitale del food e la sfida del Fish, tra le altre, è anche quella di riuscire a intrufolarsi tra i ‘mostri sacri’ delle pietanze locali con specialità che proprio tipiche non sono. Il nome del ristorante evoca chiaramente il tipo di pietanze. Pesce cotto e pesce crudo, come il tris di tartare con ombrina, tonno, branzino (15€) con delle foglie di rucola e un cucchiaio con una salsina pensata appositamente per le tartare. Un composto di erba cipollina, acciughe, olio, prezzemolo e basilico che insaporiscono il pesce dandogli un sapore più spiccato.

Piatto della settimana (in foto)

Accanto ai piatti del menu compaiono anche quelli della settimana. Come ad esempio il “Felino di tonno”, un piatto che – seppure di pesce – rievoca la tradizione parmigiana per come si presenta in tavola. Un salame affettato fatto con una ‘cotenna’ di pinoli che raffigura il grasso del salame, con dentro un tonno cotto esternamente è lasciato crudo all’interno su letto di carciofi, condito con olio al basilico. Il richiamo forte sta nelle due cialde al parmigiano grazie alle quali si fa rivivere la parmigianità in un modo ancora più forte. Sapori che si sposano bene con la scelta della materia prima – alla base del successo - cucinata con inventiva. Come ad esempio i panini, il vero must del Fish che pensa veloce e di qualità. Elementi difficili da combinare al giorno d’oggi.