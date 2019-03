Apre a Parma la boutique dei sapori nel ristorante 'I du matt'

Una speciale inaugurazione dell’innovativa boutique dei sapori con lo chef Mariano Chiarelli e la sommelier Maura Gigatti.



Il Ristorante I du Matt di Parma, aderente al consorzio Parma Quality Restaurant annuncia l'inaugurazione della "Boutique dei sapori" per mercoledì 20 marzo 2019 alle ore 19,00.



Nell'occasione i titolari del Ristorante "I du Matt" offriranno a tutti i presenti un buffet con degustazione di prodotti di altissima qualità venduti all'interno dello store con alcune preparazione dello Chef Mariano Chiarelli.



La "Boutique dei sapori", è un nuovo luogo che serve a soddisfare le esigenze dei consumatori consapevoli, cioè di coloro che hanno voglia di acquistare prodotti di altissima qualità, avendo al proprio fianco qualcuno capace di darti informazioni sulla provenienza, l'origine, le caratteristiche e la qualità del prodotto.

L'idea di un punto vendita realizzato all'interno del Ristorante I du Matt, uno dei ristoranti più rinomati di Parma, è stata resa possibile dalla genialità innovativa di veri esperti del settore: la sommelier AIS Maura Gigatti e lo chef Mariano Chiarelli che porteranno la loro competenza direttamente sulle vostre tavole.

Ogni acquirente potrà conoscere le caratteristiche del vino che acquista e avere informazioni sulla cantina selezionata, sugli abbinamenti migliori e sulla storia delle cantine. Altri prodotti invece saranno selezionati e testati dallo chef Chiarelli direttamente nelle sue cucine e questo per garantire ai clienti il massimo della qualità oggi in commercio.

“Abbiamo aperto lo spazio -dice Mariano Chiarelli- per dare la possibilità ai nostri clienti di acquistare prodotti di altissima qualità provenienti dal nostro territorio ma non solo. Ci piace far portare a casa delle famiglie i prodotti usati nelle nostre cucine. Tutto quello che trovano nel nostro menù, viene venduto all'interno dei nostri spazi. È un modo per valorizzare un territorio e un ristorante”.

Chi non volesse perdere l’occasione di scoprire questa nuova realtà parmigiana, può partecipare alla festa il 20 marzo 2019 al Ristorante I du Matt, via San Leonardo, 75 a Parma per innamorarsi della Boutique dei Sapori.

La serata effettuerà il seguente programma:

ore 19,00 Breve presentazione della Boutique dei sapori da parte dello chef Mariano Chiarelli

ore 19,30 Buffet con preparazioni e degustazioni dei prodotti della Boutique dei Sapori.





Ristorante i du Matt

Via San Leonardo 75

43122 Parma

E-mail: info@idumatt.it

www.idumatt.it

tel.: 0521 251 407