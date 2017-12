Tre posti dove comprare i cappelletti artigianali per Natale

Come da migliore tradizione parmigiana a Natale si mangiano i cappelletti. La preparazione del tipico piatto natalizio coinvolge le famiglie parmigiane giorni e giorni prima del 25 dicembre: la tradizione è anche la preparazione, che viene effettuata in famiglia dalle rezdore parmigiane. Sono in tanti però che comprano i cappelletti già preparati: abbiamo scelto per voi tre posti dove poter comprare i cappelletti fatti in maniera artigianale. La prima segnalazione è per Gastronomia Pasta Fresca La Montanara di via Giuseppe Cenni: molti lettori ci hanno indicato la qualità della pasta fresca realizzata da questa gastronomia: in questo periodo natalizio ovviamente tutti chiedono i cappelletti alla parmigiana. La seconda segnalazione è per il negozio di pasta fresca e gastonomia Lo Chef di via Bixio, anch'esso segnalato dai nostri lettori per la qualità delle realizzazioni culinarie, soprattutto per i tortelli di zucca. Il terzo posto dove acquistare cappelletti di qualità è la gastronomia salumeria Fratelli Poletti di via Toscana: una gastronomia storica del territorio che non ha bisogno di presentazioni. Tutti i nostri lettori sono rimasti soddisfatti dalla pasta fresca e anche dal resto dei prodotti venduti all'interno del negozio.