La Zagara tra le pizzerie d'Italia del Gambero Rosso

“Una proposta ad alto tasso di creatività con le radici ben piantante nella tradizione della pizza tramontina”. Nella guida 2020 che setaccia le pizzerie d’Italia, il Gambero Rosso ha inserito anche La Zagara tra i locali degni di nota. “Un bell’esempio di interazione fra cucina e pizzeria che producie una carta ampia e mai scontata. (…). Da Provare lo Stick con stracciatella pugliese in uscita, gamberi rossi di Mazara del Vallo crudi, erba cipollina e olio al limone, la Ovum con fiordilatte, crema di pecorino, uovo di quaglia all’occhio di bue, pancetta croccante e pepe, oltre alla Polpo di Fulmine, con fiordilatte, polpo cotto in casseruola, scaropa, percorino romano e olive taggiasche”. Tutto questo – secondo la Guida Nazionale – si è meritato uno spicchio, sufficiente per favorire il suo ingresso nell’elenco del Gambero Rosso.