Parmacotto vince il premio 'Miglior innovazione di prodotto' per la sua ricetta di petto di pollo alla curcuma

Parmacotto Spa, tra le più note aziende italiane nella produzione e commercializzazione di cotti e affettati, è stata insignita del “Salumi & Consumi Awards 2018” per la categoria Miglior Innovazione di Prodotto: Salumi Altre Carni, assegnato dalla rivista trade Salumi&Consumi.

Il prodotto premiato, in particolare, è il Petto di Pollo alla Curcuma, una novità firmata Parmacotto, ottenuta da un’attenta selezione della materia prima italiana, con una particolare attenzione per la cottura a vapore, lenta e graduale. La forma distintiva della fetta, lo rende un prodotto premiante da un punto di vista visivo e perfettamente in linea con le crescenti esigenze salutistiche.

Gaia Gualerzi, Responsabile Marketing di Parmacotto, ha dichiarato: “Il Petto di Pollo alla Curcuma firmato Parmacotto è un prodotto che ci sta dando grandi soddisfazioni e che sta conquistando diversi premi, a dimostrazione che siamo orientati nella giusta direzione nell’ambito dell’innovazione di prodotto”.

La premiazione del Salumi&Consumi Award 2018 si è svolta nella cornice di CIBUS 2018, il 19° Salone internazionale dell’Alimentazione, dove Parmacotto è presente con uno stand presso il Padiglione 3, Stand A004.