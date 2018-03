Al granaio vincono gusto e semplicità

Sarà l'atmosfera accogliente del camino, oppure la cordialità del personale, o le pietanze genuine e semplici. Fatto sta che al ristorante 'Al granaio' stai bene e ti senti a casa. Una struttura che si è affermata nel tempo grazie alla sua cultura gastronomica ventennale protagonista appena fuori dalla città di Parma, su Via La Spezia, lunga e interminabile, che ha soddisfatto almeno un paio di generazioni. "Al Granaio" è un ristoro per tutti, un punto di ritrovo per clienti di ogni età e di ogni gusto o pretesa. Il menù è in grado di soddisfare la più variegata clientela: primi e secondi classici, serviti con porzioni abbondanti, preparate secondo quelli che sono i canoni della cucina semplice ed efficace. Tre, massimo quattro ingredienti per esaltare i sapori equilibrati impennandone i gusti. Come si usava una volta, tanto per intenderci. Maccheroni conditi con sugo al pomodoro e basilico, ad esempio, tagliata morbida e saporita, grigliata al momento e condita con olio, sale e rosmarino. Una cottura decisa che rosola l'esterno e dona morbidezza all'interno, decisa dall'occhio vigile dello chef. Servita con un contorno (insalata o patate arrosto), pratica e gustosa. Come i numerosi assaggi serviti negli antipasti, semplici e variegati. Abbondanti. Sarà l'atmosfera accogliente del camino, ma "Al granaio" ti senti a casa.