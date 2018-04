Una grande festa per il Buon Ricordo e gli Spigaroli

Martedì 10 aprile una grande festa ha visto riuniti ristoratori di amici dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo nell’incantevole cornice dell’Antica Corte Pallavicina di Polesine Zibello, per festeggiare i 50 anni di appartenenza al Buon Ricordo della Famiglia Spigaroli. L’accoglienza di Luciano e Massimo Sigaroli è stata insuperabile, così come coinvolgente e caloroso è stato il clima che ha unito per tutta la giornata ristoratori e i tantissimi ospiti e amici radunati in questo che è uno dei templi dell’ospitalità e del buon cibo italiani.

Nel pomeriggio i ristoratori dell’URBR hanno preparato assaggi di specialità culinarie, prodotti e vini delle nostre regioni. I presenti hanno gustato le prelibatezze proposte da: Al Cavallino Bianco di Polesine Zibello (PR), Albergo Ristorante La Gardesana di Torri Del Benaco (VR), Antico Brolo di Padova (PD), Da Gigetto di Miane (TV), Due Cigni Ristorante di Montecorsaro Scalo (MC), Enoteca Del Duca Di Volterra (PI), Granaro del Monte di Norcia (PG), Hostaria Di Bacco di Furore (SA), I 5 Campanili di Busto Arsizio (VA), Là di Moret di Udine (UD), La Fornace di San Vittore Olona (MI), La Montanella di Arquà Petrarca (PD), La Piana di Carate Brianza (MB), Le Querce di Cantù – Mirabello (CO), Lo Stuzzichino di Sant’Agata dei Due Golfi (NA), Locanda Degli Artisti di Cappella de’ Picenardi (CR), Manuelina di Recco (GE), Mori Venice Bar di Parigi, Osteria di Fornio di Fidenza (PR), Osteria In Scandiano di Scandiano (RE), Osteria La Fefa di Finale Emilia (MO), Prêt à Porter di Bagno di Romagna (FC), Ristorante Boccadoro di Noventa di Piave (VE), Ristorante dell’Hotel Barbieri di Altomonte (CZ), Ristorante Hotel Camino di Livigno (SO), Ristorante Jim dell’Hotel Sassella di Grosio (SO), Salice Blu di Bellagio (CO), Taverna del Cacciatore di Castiglione Dei Pepoli (BO), Trattoria Guaiane di Noventa di Piave (VE), Trattoria Masuelli San Marco di Milano (MI), Vespasia di Palazzo Seneca di Norcia (PG) e Villa Revedin di Gorgo Al Monticano (TV).

La sera, la Cena di Gala è stata preparata a dieci mani: l’antipasto è stato affidato al Salice Blu di Bellagio (CO), il primo al Ristorante Jim dell’Hotel Sassella di Grosio (SO), il secondo al Ristorante Barbieri di Altomonte (CZ), il dolce al Ristorante Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui Due Golfi (NA) e all’Hosteria Di Bacco di Furore (SA).

A ricordo della giornata, Luciano e Massimo Spigaroli hanno fatto una bella sorpresa ai partecipanti, in pieno stile “Buon Ricordo”, regalando la foto di gruppo scattata nel pomeriggio nella corte inserita in una cornice a forma di piatto, in omaggio alla tradizione dell’associazione. Il festoso evento è stata anche l’occasione per la presentare in anteprima il nuovo Direttivo del Buon Ricordo, presieduto da Cesare Carbone del Ristorante Manuelina di Recco (GE), che sarà affiancato dalla Vicepresidente Giovanna Guidetti dell’Osteria La Fefa di Finale Emilia (MO) e avrà come Segretario generale operativo Luciano Spigaroli.