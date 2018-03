Mercoledi Jazz : Gigi Cifarelli ORGAN TRIO

Siamo lieti di invitarvi al nuovo appuntamento con la rassegna JAZZU



MERCOLEDÌ 14 MARZO 2018 vi invitiamo ad un grande concerto :

GIGI CIFARELLI ORGAN TRIO



Gigi Cifarelli (guitar & voice)

Matteo Frigerio ( drums)

Jazan Greselin ( hammond)



BIO DELL' ARTISTA GIGI CIFARELLI:



Dalla metà degli Anni 80 fino quasi tutti gli Anni 90 con l'uscita dei primi due Cd della sua produzione, la sua chitarra appare al top in gran parte degli spazi musicali, sia nell'ambito jazz e funky che in quello pop, collaborando a diversi Cd di Mina, di Renato Zero, di Tullio De Piscopo, dei Dirotta su Cuba e di tanti altri cantanti di punta nel panorama della musica leggera italiana.

Diventa beniamino e un modello da seguire per tanti giovani chitarristi italiani; i lettori delle riviste specializzate infatti lo eleggono per cinqua anni consecutivi "miglior chitarrista jazz e fusion" cosa che non si ripete negli anni successivi perch´ il suo nome vien messo in un virtuale Olimpo, a cui accedevano i musicisti votati per 5 anni consecutivi, fuori classifica, per poter votare e dar lustro ad altri talenti emergenti.



Nel 1995 viene invitato in Francia da Marcel Dadi al Festival "Les nuits de la guitare" ed entra in una dimensione internazionale salendo sullo stesso palco di John Scofield, Philipe Caterine, Toots Thielemans, Mike Stern, Bireli Lagrene, suscitando stima e ammirazione ovunque, oltre che per la sua grande energia musicale anche per la sua grande verve e simpatia. Questo, negli anni a seguire, lo fa scegliere per essere addirittura il Padrino del Festival di Sete sur Mere, nel Sud della Francia, dove, in quell'occasione, si esibisce con Bireli Lagrene e con Silvan Luc e dove poi tornerà ancora due volte incontrando Pat Metheney e altri grandissimi nomi.

Partecipa in quel periodo anche al festival di Marsiglia e di Tolosa dividendo la serata e il palco con Scott HENDERSON.

qui il seguito della Bio - - - > http://www.gigicifarelli.net/biografia.htm





♪ Inizio concerto ore 21.30

a seguire JAM SESSION ♪



♨ Apertura cucina ore 20 possibilità di cenare con il nuovo menù proposto dall'Osteria Salamini.



Dato i limitati posti a sedere, si darà precedenza alle prenotazioni con cena, i tavoli rimasti liberi senza cena, saranno assegnati ai primi ad averne fatto richiesta.



Contributo d'ingresso:

€ 5



➳ TESSERA ARCI 2017/2018 - ingresso e comunicazione riservati ai soci