Accor annuncia l'apertura del Novotel Parma Centro

Accor, leader mondiale nel settore travel e lifestye annuncia l’apertura del Novotel Parma Centro: dal 25 marzo una nuova struttura rafforza la presenza del Gruppo in Italia, portando a 84 gli alberghi nel paese. L’Hotel è destinato a diventare la meta preferita di tutti coloro che vogliono scoprire le meraviglie della città emiliana o che cercano una soluzione comoda durante un viaggio di lavoro. Posizionato strategicamente alle porte del centro storico, il Novotel Parma Centro permette di raggiungere a soli 10 minuti a piedi i principali monumenti della città, come Piazza Duomo e il Parco Ducale. Il connubio tra cultura ed eleganza si riflettono nel design della nuova struttura che accoglie i suoi ospiti in ambienti raffinati, dalle linee pulite e moderne. Le 100 camere accolgono gli ospiti per un soggiorno all’insegna del confort e dell’eleganza.

Punto di riferimento della Food Valley, Parma può vantare un posizione di riguardo tra le città italiane del gusto DOC per le sue eccellenze gastronomiche quali il Parmigiano e il Prosciutto di Parma; eccellenze, che arricchiscono il menù del Ristorante San Barnaba all’interno del Novotel Parma Centro, in abbinamento agli altri piatti della tradizione, realizzati selezionando con cura i prodotti tipici della zona. Per una pausa tra una riunione e l’altra o semplicemente scambiare quattro chiacchiere con gli amici, il Bellavista Cafe & Lounge, con la sua ampia scelta food & beverage, è il luogo ideale.

La struttura ha già in progetto alcune novità: a metà settembre sarà inaugurato il bellissimo roof garden, un giardino urbano di 200 mq che si affaccia sulla città, dove rilassarsi ammirando il panorama. A novembre il complesso sarà integrato da un centro congressi con

sala plenaria da circa 200 posti, rendendolo punto di riferimento nel mondo business. Infine, nella primavera del 2020, il Novotel Parma Centro aprirà le porte dell’area relax comprensiva di un’ampia piscina: una location esclusiva al primo piano dove gli ospiti potranno rilassarsi. Ancora una volta Accor si conferma pioniere dell’eccellenza nel mondo dell’hotellerie. Design, Confort e Food & Beverage: questi solo alcuni dei punti di forza del Novotel Parma Centro che, dal 25 Marzo, aprirà le sue porte per un’esperienza di viaggio unica.