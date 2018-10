al via “sottocosto” con euronics!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Parma 27 settembre - Televisori, grandi e piccoli elettrodomestici, smartphone, notebook, tablet e molti altri accessori per il tempo libero. Nei punti vendita Euronics di Parma (Via Napoleone Colajanni - presso Esselunga Via Emilia Ovest e Strada Burla S.P. 72 - presso Parma Retail), torna l’atteso appuntamento con il “Sottocosto” Euronics. Dal 29 settembre all’8 ottobre chi vuole può regalarsi un nuovo smartphone o un elettrodomestico di ultima generazione grazie a sconti speciali ed esclusivi dedicati a tutti i clienti e gli appassionati di Euronics. Prodotti di alta qualità e tecnologia avanzata insieme a prezzi convenienti. Tutto questo e non solo è il “mondo” Euronics di Parma che, per 10 giorni, regala a tutti i suoi clienti la possibilità unica di acquistare prodotti a prezzi davvero speciali! Ad esempio, tutti gli appassionati di film e di serie tv possono regalarsi l’ultimo modello di Tv LG Oled Smart 65B7V con un risparmio di oltre 1.000€ o acquistare il TV Oled Sony Bravia AF9 4K HDR Android TV (da 55” o 65”). Inoltre, anche per gli amanti degli smartphone e dei tablet, gli store Euronics di Parma propongono prezzi unici ed imperdibili per iPhone 8 64 GB e Samsung Galaxy S9+. Dal 29 settembre all’8 ottobre scopri “Sottocosto” con Euronics… prezzi unici dedicati a tutti i clienti dei punti vendita di Parma! Euronics-Dimo Spa, azienda leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica di consumo, propone nei propri store di Parma (in Via Napoleone Colajanni presso Esselunga Via Emilia Ovest e presso Parma Retail) un’ampia offerta di prodotti di qualità e di tecnologia avanzata unitamente alla competenza del personale di vendita e alla costante attenzione alla convenienza, con la continua realizzazione di promozioni sempre diverse ed innovative. Audio, Video, Informatica, Telefonia, Entertainment, Fotografia, Smart Home, Grandi e Piccoli Elettrodomestici, Clima, Incasso: l’offerta Euronics a Parma è l’ideale per rispondere alle necessità di tutti i consumatori, anche i più esigenti.