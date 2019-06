Anche a parma arrivano le nuove mcchicken variation

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Le nuove ricette sono state create a quattro mani dagli chef di GialloZafferano e di McDonald’s, una vera e propria co-creazione. La selezione dei nuovi panini ha infatti coinvolto le community online di GialloZafferano e McDonald’s che, per la prima volta in Italia sono state chiamate a scegliere i nuovi sapori con cui arricchire la gamma McChicken, votando tra due ricette a base di prodotti italiani. Con un totale di circa 200.000 voti raccolti online in due settimane, la ricetta McChicken Delicato ha ottenuto la maggioranza dei voti e, insieme a McChicken Saporito, si è aggiudicata l’inserimento di diritto nel menù McDonald’s. Oltre al classico McChicken, uno dei panini più iconici e amati dai clienti, sarà possibile trovare in tutti i 600 McDonald’s due nuove ricette: McChicken Delicato, con Provolone Valpadana DOP, zucchine grigliate e salsa con pomodori secchi della Puglia; e McChicken Saporito, con Toma con latte 100% italiano, bacon croccante, pomodoro e maionese con senape in grani. Per entrambe le ricette viene usato solo 100% petto di pollo italiano. “Siamo molto contenti di annunciare questa importante collaborazione con GialloZafferano, il sito più amato dagli italiani in cucina, che ci ha permesso di creare nuove ricette e sperimentare nuovi ingredienti. Inoltre per la prima volta abbiamo chiamato gli italiani al voto, chiedendo di scegliere la ricetta preferita” ha commentato Mario Federico, Amministratore Delegato di McDonald’s Italia. “È un onore e una sfida per noi firmare, come GialloZafferano, due nuovi panini McDonald’s, panini dal gusto italiano, che nascono dalla combinazione di selezionati ingredienti del territorio. Sono sicuro che piaceranno perché, per la prima volta, noi li abbiamo proposti ma sono state ben duecentomila persone a scegliere votando il migliore, e come tutte le ricette nate nelle cucine di GialloZafferano, le persone potranno anche cucinarli a casa propria per riprodurre un vero panino McDonald’s”, ha dichiarato Andrea Santagata, Chief Innovation Officer del Gruppo Mondadori. Una collaborazione nata sulla base di valori comuni importanti: attenzione costante al gusto dei consumatori, passione per gli ingredienti di qualità e propensione all’innovazione. Con queste novità crescono anche gli investimenti di McDonald’s nel comparto agroalimentare italiano grazie alle ulteriori 145 tonnellate di materie prime acquistate da fornitori locali per le nuove McChicken Variation. Per la realizzazione delle nuove ricette verranno infatti utilizzate circa 42 tonnellate con Toma con latte 100% italiano, 36 tonnellate di Provolone Valpadana DOP, 58 tonnellate di zucchine grigliate e 11 tonnellate di pomodori della Puglia, poi essiccati per ottenere i pomodori secchi. Inoltre, grazie alle videoricette disponibili online su GialloZafferano, le McChicken Variation potranno essere replicate anche a casa. Le McChicken Variation saranno disponibili nei ristoranti McDonald’s a partire dal 12 giugno.