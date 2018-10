Aon #neversleep: Caffeina nuovo partner per la Digital Transformation e il Service Design

Caffeina, Creative Digital Agency che trasforma grandi idee in progetti reali, annuncia di essere stata scelta dalla branch italiana di Aon, società leader globale nella consulenza e gestione dei rischi, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, come partner per la Digital Innovation e il Service Design nei diversi settori rivoluzionati dalla Digital Transformation.



Aon da oltre 30 anni affianca Gruppi industriali e finanziari di qualsiasi settore, Enti e Aziende Pubbliche, PMI e ordini Professionali attraverso un approccio di consulenza integrato e un approccio basato sulla conoscenza dei mercati locali e l’esperienza a livello internazionale. Con l’obiettivo di migliorare la relazione con i propri clienti garantire loro servizi di elevato valore, Aon ha intrapreso un importante percorso di digital innovation e di avvicinamento a metodologie di service design che coinvolge le diverse Business Unit.

Aon si è avvalsa della consulenza di Caffeina sin dall’avvio di tavoli interni sulla digital innovation, in relazione alla progettazione di prodotti e servizi destinati a settori differenti, quali ad esempio l’healthcare e la mobilità sostenibile. Grazie alla sinergia che si è da subito instaurata, Caffeina affiancherà Aon in ogni fase del design thinking, dal posizionamento fino al design dei touchpoint digitali, alla comunicazione e fruizione del servizio. Nel dettaglio, la Creative Digital Agency supporterà Aon nelle attività di posizionamento strategico di nuovi prodotti e servizi digitali, ma anche nel branding, progettazione UX (user experience) e design UI (User Interface design).

“Affiancare Aon in questo percorso di innovazione e trasformazione digitale, che possiamo definire unico nel suo genere, è fantastico. Viste le premesse e il potenziale, siamo sicuri che da questa collaborazione otterremo grandi risultati” ha commentato Tiziano Tassi, CEO Caffeina. “L’innovazione rappresenta per Aon uno dei principali asset strategici, fattore da sempre distintivo del nostro Gruppo e da cui nessun player può ormai prescindere per rispondere ai cambiamenti – siano

essi sociali, legati alla globalizzazione, ai rischi geopolitici o alle nuove tecnologie. Questo “pillar” ha sempre spinto Aon ad evolversi per dare risposte concrete ai bisogni emergenti del mercato, anticipando l’offerta di soluzioni ai clienti, anche a livello tecnologico”, aggiunge Enrico Vanin, Amministratore Delegato Aon Spa e Aon Hewitt Risk&Consulting. “Questa partnership con

Caffeina va proprio in questa direzione: sviluppare soluzioni innovative capaci di rendere alla portata di tutti la fruizione di servizi complessi in modo facile e intuitivo, garantendo al contempo un’assistenza costante agli utenti attraverso i suoi collaboratori. Lo human e il tech continuano a far parte della stessa squadra e come accade in una gara di staffetta, concorrono allo stesso obiettivo passandosi il testimone”.