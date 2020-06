Apre a Traversetolo il nuovo Conad

Apre mercoledì 1 luglio a traversetolo in via Croce Azzurra il nuovo Conad: circa 1500 mq l’area di vendita, 7 casse tradizionali e 4 self check out e un ampio parcheggio con circa 295 posti auto. Nel nuovo punto vendita sono occupate 45 persone: 15 sono nuove assunzioni, mentre le restanti 30 provengono dal punto vendita Conad chiuso in concomitanza.

Presenti tutti i servizi- settori trattati:

 generi vari

 salumi/latticini

 banco gastronomia

 forno (doratura e rivendita)

 surgelati

 ortofrutta

 banco carni a libero servizio

 pesce fresco su ghiaccio e libero servizio

 parafarmacia

Tante le novità in termini di prodotti e servizi che permetteranno di effettuare una spesa facile e completa: oltre ai prodotti freschi e freschissimi a cui sempre viene data tanta attenzione si è dato spazio alla sezione “Verso Natura” con prodotti biologici, salutisti e vegani e a quelli senza glutine destinati a chi è affetto da celiachia; tra le altre aree tematiche si cita la zona Sapori&Dintorni, la linea di prodotti Conad volta alla valorizzazione dei prodotti tipici (DOP e IGP) e la rifornita enoteca. Una novità sempre all’insegna della salute e della convenienza è l’apertura della Parafarmacia Conad in cui sarà possibile trovare farmaci scontati fino dal 15%l 40% e un ampio assortimento di farmaci da banco senza obbligo di ricetta e offerte sempre nuove anche sulle grandi marche di cosmetica, dietetica, erboristeria.

Tecnologia green

La tecnologia adottata nei banchi frigo e nei frigoriferi è di ultima generazione con l’impiego di CO2 per eliminare l’emissione in atmosfera di gas ad effetto serra. Inoltre l’intero edificio è interamente coibentato, con indubbi vantaggi sul fronte del risparmio energetico. Tutti i frigoriferi, sia a temperatura positiva sia a bassa temperatura, sono dotati di chiusura automatica in modo da ridurre al massimo la dispersione di freddo nell’ambiente.

Nuova anche l’illuminazione interna ed esterna, con uso di lampade a led che risparmiano energia e ottimizzano gli interventi di manutenzione oltre al fatto che la struttura è stata progettata in modo tale da poter sfruttare al massimo l’illuminazione naturale.

L’impianto fotovoltaico della copertura del supermercato – con una potenza di picco pari a 80 kwp – riduce in modo significativo le emissioni inquinanti di anidride carbonica in atmosfera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Orari di apertura

L’apertura è prevista mercoledì 1 alle ore 9.00 alla presenza delle autorità e con il tradizionale taglio del nastro. Seguiranno la benedizione dei locali da parte del parroco. Il nuovo Conad di Traversetolo sarà aperto dal lunedì alla domenica con orario continuato, dalle 9.00 alle 21.00. “Con questa nuova apertura e le altre in programma creiamo nuovi posti di lavoro e penso che questo sia il reale valore aggiunto che creiamo nei territori in cui operiamo. Inoltre siamo orgogliosi di poter proporre un punto vendita innovativo in termini di servizi offerti, come la Parafarmacia e in qualità dei prodotti oltre che nell’attenzione all’ambiente atto a contenere i consumi energetici e le emissioni di CO2 in atmosfera” sostiene Ivano Ferrarini, amministratore delegato di Conad Centro Nord. “Un altro elemento per noi fondamentale è l’impatto positivo che i nostri soci imprenditori e l’apertura di un punto vendita hanno sulla comunità: oltre alle relazioni con il territorio, con i fornitori locali e con le istituzioni il punto vendita ha sempre più una funzione sociale. La realizzazione del nuovo punto vendita ha anche consentito di migliorare le dotazioni infrastrutturali della zona, attraverso la nuova pista ciclabile che corre parallela a Via Croce Azzurra e il parcheggio pubblico adiacente, nonché la rotatoria di accesso al comparto Torrazzo, per la cui fattibilità si devono ringraziare provincia e Comune per la loro attiva collaborazione.”