apre il primo discount ekom a parma, località san prospero

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Sarà inaugurato il 27 febbraio a Parma Loc. San Prospero, in via Emilio Lepido, 227/A il nuovo Discount Ekom, insegna del Gruppo Sogegross, tra i primi dieci operatori italiani nel settore GDO. Per il gruppo genovese si tratta di un ulteriore rafforzamento della propria presenza in Emilia-Romagna. “Siamo orgogliosi di inaugurare il primo punto vendita del Gruppo Sogegross nell’area tra Parma e Reggio Emilia, un progetto a cui lavoriamo da anni”, commenta Antonio Mantero, Direttore Sviluppo del Gruppo Sogegross. “Già nel 2011 infatti eravamo pronti ad aprire con il format dei supermercati Basko ma, per problemi burocratici amministrativi che hanno rallentato il lancio dell’intero complesso nell’area di San Prospero, siamo stati costretti a cambiare i nostri piani per difendere i cospicui investimenti fatti all’interno della struttura. I mutamenti del mercato e la crisi economica ci hanno fatto scegliere di aprire oggi con il format del Discount Ekom”. E prosegue: “L’area in cui sorgerà il discount è da anni in uno stato di isolamento e di abbandono. L’apertura del Discount Ekom rappresenta una sfida importante, che cogliamo volentieri, volta a recuperare l’insediamento e dare nuova linfa a quel territorio di collegamento tra Parma e Reggio Emilia, con la speranza che anche le attività sorte nel centro anni fa, che nel frattempo hanno chiuso i battenti, possano ripartire con nuovo slancio. Ed è proprio per questo che contiamo sulla partecipazione e l’appoggio degli abitanti del territorio per evitare che il centro rimanga una cattedrale nel deserto e possa invece diventare un centro non solo commerciale, ma anche un polo vivibile per la cittadinanza”. L’apertura al pubblico del nuovo punto vendita è prevista per il 27 febbraio, ore 16.30, con una festa di inaugurazione e benvenuto ai nuovi clienti. “Si tratta di un'importante apertura e una sfida per la nostra insegna che sbarca a Parma, una città che ancora non ci conosce e molto attenta alle tradizioni gastronomiche”, commenta Giuseppe Marotta, Direttore Generale di Ekom. “Tutto il nostro personale è stato assunto a Parma e formato per essere inserito in questo nuovo negozio, un bel biglietto da visita in un periodo in cui trovare lavoro non è così facile. Inoltre speriamo, con questa apertura, di rilanciare una zona per troppo tempo trascurata e di essere il volano di altre attività commerciali”. E conclude: “Il nostro è un format di discount ‘supermercatizzato’ come si usa dire oggi. Da sempre infatti la nostra insegna dà ampio spazio ai reparti freschi assistiti, con particolare attenzione ai prodotti del territorio e ai fornitori locali oltre ad una ampia presenza di prodotti di marca.” Il nuovo Discount Ekom punta infatti sulle eccellenze locali. Nel comparto salumeria verranno proposte tre tipologie di reggiano, con stagionature da 16 mesi, 20 mesi e 24 mesi; due tipologie di crudo Parma da 16 mesi e da 24 mesi, culatello e un assortimento di altri salumi tipici, tra questi, la Spalla cotta di San Secondo, prodotta ancora seguendo le consuetudini artigianali, utilizzando suini allevati sul territorio. E ancora, tortelli alla zucca, alle erbette, alla carne, vini locali come il Lambrusco parmigiano e reggiano. Oltre alla presenza dei reparti grocery, surgelati e latticini, sarà dato ampio spazio ai reparti di ortofrutta sfusa e IV gamma, salumeria e macelleria sia servita che take away, pane fresco a self service e pane dorato. Spazio anche ai prodotti biologici con un settore dedicato ai prodotti salutistici (senza glutine, biologici, senza olio di palma). Una parte del Punto Vendita sarà dedicata al bazar e articoli casa e alla vendita di grandi formati e di prodotti in offerta, per offrire sempre occasioni aggiuntive di convenienza. Il supermercato, munito di oltre 200 posti auto, osserverà i seguenti orari: da lunedì a sabato orario continuato dalle 8.30 alle 20.00. Domenica 8.30-13 e 15.30-19.30.