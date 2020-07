Autogrill sceglie Parmigiano Reggiano

Parte una nuova alleanza fra Autogrill, primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia e Parmigiano Reggiano, rappresentato dal suo Consorzio.

Con questo progetto Autogrill inizia un percorso triennale di partnership con uno dei marchi più noti del panorama alimentare italiano scegliendo per la categoria ‘formaggi duri’ l’icona italiana del ‘Parmigiano Reggiano’, da oggi disponibile nei punti vendita Autogrill sulla rete autostradale italiana a corredo delle ricette proposte in menù e nell’area market.

La sinergia triennale tra i due marchi intende esprimere la condivisione dei valori espressi da Parmigiano Reggiano nel suo ‘brand manifesto’ mentre alla base della decisione di Autogrill la conferma del percorso di sempre continuo miglioramento della propria offerta, sia nell’area della somministrazione che del market all’insegna della valorizzazione di un brand che è garanzia di qualità e di italianità.

Nei prossimi mesi una serie di attività di comunicazione in store andranno a rafforzare questa straordinaria alleanza.

“Siamo orgogliosi di aver trovato in Autogrill e nei suoi manager la volontà di avviare un percorso di collaborazione che potrà rappresentare per tutta la ristorazione, italiana e nel mondo, un modello innovativo e di riferimento nella comunicazione e valorizzazione delle eccezionali unicità del Parmigiano Reggiano” ha dichiarato il Pres. del CFPR Bertinelli.