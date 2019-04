Blockchain, la Fintech italiana ICONIUM si rafforza con l’ingresso di Mauro Del Rio

A febbraio 2019 ICONIUM ha deliberato un aumento di capitale rivolto a investitori professionali, HNWI e family office, e intende creare un portafoglio di progetti blockchain di rilevanza mondiale nel prossimo triennio. L’ingresso di Mauro Del Rio come investitore e socio testimonia la validità del progetto di ICONIUM Blockchain Ventures.

Nata nel 2018, ICONIUM è una startup innovativa che investe nello sviluppo dell’ecosistema finanziario e industriale basato su Blockchain, attraverso partecipazioni in criptovalute, token e asset digitali nei progetti a più elevate potenzialità in tutto il mondo, con l’obiettivo di creare un portafoglio globale e diversificato nell’industria più rivoluzionaria dalla nascita di Internet.

Del Rio dichiara: “Il parallelo tra l’avvento dell’internet commerciale alla fine del secolo scorso e lo sviluppo in corso dell’ecosistema cripto a me appare impressionante, con la sua carica di cambiamento e di rivoluzione. Con alcune importanti differenze: la blockchain è più ramificata e complessa dei protocolli digitali precedenti; e si sviluppa quando l’internet esiste già, con la sua capacità di diffondere idee e servizi in maniera quasi istantanea; per queste due ragioni la rivoluzione tecnologica blockchain ha il potenziale di essere ancora più massiva e rapida di quella che sviluppandosi negli ultimi 2 decenni ha creato Google, Facebook, Amazon, TenCent, Alibaba e gli altri attuali dominatori del Mondo e delle borse mondiali. In queste situazioni di grande potenziale ma anche volatilità, il tempo di ingresso è fondamentale; dopo avere osservato l’evoluzione dell’industria dalla sua nascita, ho ritenuto che ora sia il momento in cui il rischio maggiore è quello di non esserne coinvolti”.

Fondatore di Buongiorno nel 1999 – la multinazionale di servizi mobile quotata in borsa a Milano nel 2003 e venduta a Docomo per 300 milioni di dollari nel 2012 – Mauro Del Rio ha infatti seguito l’evoluzione tecnologica dell’ecosistema cripto dal principio ed è stato seed investor in numerose iniziative tech, da Supermercato24 ad Empatica, passando per Next14. Inoltre nel 2015, con 6 soci imprenditori locali (tra cui Guido Barilla, Giampaolo Dallara e Paolo Pizzarotti) ha ri-fondato nel campionato dilettanti la squadra di calcio di Parma, attualmente in Serie A.

Con ICONIUM Del Rio metterà a disposizione il network internazionale sviluppato con Buongiorno prima e con Docomo dopo. Buongiorno aveva gran parte del fatturato e delle persone all’estero, da Delhi a San Francisco. Docomo è la più grande e innovativa Telco giapponese. Mauro parteciperà attivamente al processo di individuazione, selezione e monitoraggio dei progetti cripto cui Iconium intende partecipare.

Fondatore, Amministratore Delegato e Presidente di ICONIUM è Fabio Pezzotti, imprenditore digitale da oltre 20 anni: prima di dedicarsi attivamente al mondo blockchain e ai progetti legati alle cripto-valute e asset digitali, è stato creatore di Webnext S.p.a. e Xoom.it (1999), fondatore, tra le altre, di aziende come Mobango e Xandas Ventures, oltre che seed investor in varie iniziative tech quali Vertical Response, inc (San Francisco) e Cibando.

“L’arrivo di Mauro Del Rio come socio e investitore della startup è per noi un grande riconoscimento e un’ulteriore validazione del nostro modello e della direzione che abbiamo intrapreso”, dichiara Fabio Pezzotti, CEO e Founder di ICONIUM.

Quella delle blockchain è un’industria rivoluzionaria che cambierà radicalmente società e mercati: secondo alcuni studiosi e investitori il mercato delle blockchain varrà 5 trilioni di dollari entro 5 anni, ma al momento risulta ancora difficile l’analisi e la selezione dei progetti: ICONIUM svolge il ruolo di ‘traghettatore’ e – grazie ad un team di professionisti con esperienza ventennale – individua le migliori opportunità legate sia a progetti in fase di lancio che a quelli già quotati ma in fase di forte crescita. Nel solo 2018, grazie anche alle partnership con investitori e cripto-VC, il team di ICONIUM ha analizzato e monitora circa 200 progetti”, anche grazie al software proprietario creato nell’ultimo anno. La società ha già avviato partnership internazionali con rilevanti player verticali attivi nel mercato blockchain per costruire un deal flow proprietario qualificato. Queste partnership consentiranno ad ICONIUM di partecipare ai progetti ‘token-sale’ più interessanti e a condizioni vantaggiose.