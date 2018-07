Caduta dei capelli: le soluzioni innovative

La caduta dei capelli è un problema che troppo spesso viene considerato superficiale, quasi come non fosse un vero problema. Non sono di questo parere però tutte le persone colpite da un problema di perdita dei capelli. Che (a proposito di pensiero comune e false verità) non sono assolutamente solo uomini, ma che quasi a parità di numero sono donne e spesso di giovane età. Le cause che possono portare ad un problema di caduta dei capelli, sono tante e diverse per ognuno. Di sicuro però gran parte delle persone colpite da questo fenomeno, devono di pari passo affrontare un disagio emotivo. I capelli infatti rappresentano uno fra gli elementi che definisce la nostra identità. Per le donne i capelli hanno uno stretto legame con il concetto stesso di femminilità e seduzione. Per gli uomini al contrario, l'abbondanza di capelli è sinonimo di bellezza e forza, di virilità e potenza. Ovviamente parliamo solo del significato simbolico che i capelli hanno nel nostro immaginario e nella percezione di noi stessi e degli altri. In realtà, la femminilità di una donna e la virilità di un uomo non hanno biologicamente nulla a che vedere con la presenza o l'assenza dei capelli. I capelli hanno quindi un ruolo chiave sulla nostra sfera psicologica e perderli può essere fonte di sofferenza e depressione. Ma spesso chi vive una situazione di disagio legata alla caduta dei capelli, non è capito da chi gli sta intorno. Ancora più spesso sentirà pronunciare frasi di incoraggiamento che sminuiscono il peso emotivo che questo fenomeno ha su chi lo subisce.

Per tutte queste ragioni un buon Centro tricologico conta prima di tutto, su operatori professionisti che conoscono bene la loro materia e che al tempo stesso sono dotati di una particolare sensibilità nell'approcciarsi a chi si rivolge al loro aiuto. Il bravo consulente, tecnico o operatore in tricologia deve essere (oltre che qualificato ed esperto nel proprio settore) anche un po' psicologo.

Lo sa bene il Centro tricologico Istituto Giglio, il punto di riferimento per gli italiani alle prese con un problema di caduta dei capelli o di calvizie.

Da Istituto Giglio arrivano messaggi e telefonate pieni di richieste d'aiuto. Ciò che fanno i professionisti di Istituto Giglio è accogliere tutte le richieste e prenotare un primo incontro conoscitivo e assolutamente gratuito. In questo primo incontro si effettua il G Check up, l'esame di cute e capello, fondamentale per analizzare lo stato di benessere di capello e cuoio capelluto e indagare sulle origini della caduta dei capelli. Il G Check up è un passo importantissimo per iniziare a prendersi cura di sé stessi e della propria immagine. Dall'esame di cute e capello si possono scoprire molte cose e questo permette di agire preventivamente e di tutelare il benessere dei capelli e dell'intera persona.

Il passo successivo al G Check up, sarà studiare una soluzione su misura per risolvere il problema. In base alle cause che hanno agito provocando i fenomeni di caduta e diradamento, in base alle aspettative della persona e al tipo di capello si sceglierà la soluzione più adatta per ritrovare l'armonia e la serenità. Quando vi è una fase di diradamento iniziale, spesso si struttura un piano di sedute con il trattamento laser in combinazione con la Divisione tricologica Bio iCare. Questo approccio prevede un calendario di sedute strutturate in base alla situazione di partenza dei capelli e in base alle preferenze della persona. Un trattamento che include l'uso di macchinari laser di ultima generazione, adoperati con la massima scrupolosità dalle mani esperte degli operatori di Istituto Giglio. In combinazione con il trattamento laser a raggi infrarossi, anche la divisione tricologica Bio iCare. Si tratta di un sistema di prodotti per il benessere dei capelli studiati dai ricercatori di Istituto Giglio. Ben otto linee di prodotti pensate e realizzate per il benessere di ogni tipo di capello e di cuoio capelluto. Una soluzione alla caduta dei capelli su misura a tutti gli effetti.

Quando il meccanismo della caduta dei capelli si è già innescato e si è arrivati ad uno stato di calvizie, che fare?

Fra le opzioni c'è il tanto discusso autotrapianto, che però non in tutti i casi è realizzabile con successo. Può capitare infatti che l'area da ricoprire con il trapianto sia troppo vasta rispetto alla quantità di capelli trapiantabili, o che non ci siano bulbi attivi a sufficienza. In questo caso, non bisogna per nessun motivo farsi prendere dallo sconforto. La soluzione c'è. Si tratta di una soluzione non chirurgica, non invasiva e che garantisce un recupero dei capelli totale, dall'effetto totalmente naturale, senza controindicazioni e personalizzabile sotto tutti gli aspetti. Si tratta di Bio Pelle iHair, un metodo di infoltimento innovativo e rivoluzionario. Con Bio Pelle iHair chiunque può ritornare ad avere i capelli. Senza limiti di età, sesso e senza limitazioni nella gestione della vita quotidiana. Bio Pelle iHair è il metodo per recuperare i capelli in un numero di sedute personalizzabile, anche in una sola ed unica seduta. Le uniche ripercussioni sulla vita di chi lo ha scelto, è un miglioramento della percezione di sé e delle relazioni con gli altri.

Istituto Giglio è il Centro Tricologico con nove sedi in tutta Italia. Attivo sul territorio dal 1991 e con oltre 25.000 casi di calvizie trattati con successo. A Parma ha sede in Piazza Badalocchio, 5. Per scoprire di più su Istituto Giglio e su come prenotare il proprio esame di cute e capello visitare il sito web o il canale Facebook Istituto Giglio.