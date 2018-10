Caffeina inaugura a Parma il nuovo Headquarter: 1300 mq di pura creatività e innovazione

Crescita. Talento. Fiducia. Impatto reale. Ottimismo. Sono questi i 5 valori che hanno portato Caffeina, Creative Digital Agency nata solo 7 anni fa, ad affermarsi oggi come una realtà in grado di attrarre talenti e di accompagnare i propri partner nella Digital Transformation. E ha celebrato questi successi con l’inaugurazione del nuovo Headquarter, che ha visto la presenza di Daniele Chieffi, Head of Digital Communication and Content Factory - Agi, Mauro Del Rio, Chairman di Docomo Digital, e Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma. La nuova sede è un hub creativo proiettato verso l’innovazione, ma ancorato al territorio di Parma, città in cui Caffeina è nata e dove oggi, da azienda consolidata, diventata recentemente S.p.A., continua a investire.

L’apertura del nuovo HQ di Caffeina rappresenta il primo atto concreto per la creazione in prospettiva di un distretto digitale creativo più ampio, che farà crescere nuovi progetti e grandi talenti. La sede occupa un’area di 1.300 mq, inondati di luce naturale grazie alle pareti costituite da vetro “basso - emissivo” (Low-E). Gli spazi sono stati pensati per favorire la collaborazione, il lavoro in team e il confronto: ben 440 mq sono riservati a meeting, relax ed eventi, mentre il team di professionisti potrà lavorare fianco a fianco in un ampio open space di 360 mq.

Il complesso in cui sorge il nuovo HQ, denominato CUBO, avveniristico e post industriale, e sede di studi creativi, laboratori di produzione artistica, gallerie, bar e palestre, conta negli spazi di Caffeina anche uno UX Lab dedicato a workshop e co-design, una Innovation Room destinata a ospitare installazioni e prototipi di tecnologia applicata e uno Studio di Produzione di contenuti di oltre 50 mq.

“Siamo davvero orgogliosi del nostro nuovo HQ o, meglio, della nostra nuova casa. Finalmente gli spazi che ci ospitano rappresentano a pieno Caffeina, la nostra filosofia e i cambiamenti che abbiamo attraversato in questi anni – e che abbiamo cercato di esprimere anche con il recente rebranding” - ha spiegato Henry Sichel,

General Manager di Caffeina. “Siamo riusciti nell’impresa di costruire un’azienda digitale forte e innovativa a Parma. E proprio qui abbiamo voluto continuare a

investire, certi di poter attrarre un numero sempre maggiore di talenti”.

La nuova sede si è rivelata necessaria per far fronte alle mutate esigenze dell’agenzia, a seguito di uno sviluppo letteralmente esponenziale sia a livello di fatturato sia di organico: dopo aver chiuso il 2017 con quasi 5 milioni di ricavi, in aumento del 40% rispetto al 2016, la previsione per il 2018 si avvicina a 7 milioni di euro. Lo staff dell’agenzia conta attualmente 110 professionisti della creatività, della tecnologia, del design e del marketing digitale,distribuiti tra Parma, Roma e Milano. Il legame tra Caffeina e la città emiliana resta comunque molto forte e proprio per questo è motivo di grande orgoglio per i soci fondatori essere riusciti ad attrarre e mantenere talenti in città: l’85% dei professionisti del team è basato a Parma e di questi circa l’80% si è trasferito per lavorare nell’HQ di Caffeina. All’interno del team, poi, la partecipazione femminile non viene meno, anzi: più della metà delle persone sono donne. Inoltre, l’ambiente lavorativo è assolutamente multiculturale, con

ben il 13% delle persone che proviene da diverse parti del globo: dalla Cina al Sud America, dagli Stati Uniti al Vecchio Continente.

E la crescita continuerà ancora. Dall’inizio dell’anno sono state assunte più di 50 persone, di cui oltre 30 negli ultimi 6 mesi. E altri 30 nuovi ingressi già si prospettano nei prossimi 6 mesi su tutte e tre le sedi. L’inaugurazione dell’HQ marca quindi una milestone importante per Caffeina, ma molte altre ancora se ne aggiungeranno nei prossimi mesi.