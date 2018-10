Caffeina protagonista a Mashable Social Media Day

Caffeina, Creative Digital Agency, anche quest’anno sarà presente a Mashable Social Media Day, una delle manifestazioni di settore tra le più importanti al mondo che celebra la rivoluzione digitale, le dinamiche e le potenzialità dei social network e gli impatti da questi generati sulle nostre vite e sul business.

Al Mashable Social Media Day + Innovation Days manca pochissimo: la 3 giorni dedicata all’innovazione si terrà dal 18 al 20 ottobre allo IULM di Milano e vedrà tra i protagonisti Tiziano Tassi, CEO e fondatore di Caffeina, che sarà uno dei relatori presenti nella prima giornata con uno speech intitolato “Dalla teoria alla pratica: cosa vogliono davvero gli utenti?”. La presentazione illustrerà, attraverso esempi e case study di successo, come capire le persone per essere davvero in grado di comunicare con loro e come offrire loro un servizio digitale che sia in grado di completare e migliorare la loro esperienza di acquisto e/o di consumo.

L’appuntamento con Tiziano Tassi è giovedì 18 ottobre alle ore 12:30 – Sala 1 @IULM.

Caffeina, inoltre, raddoppierà la sua presenza con un altro intervento il giorno 19 ottobre alle ore 11 Sala 1 tenuto da Valentina Ciavarella, Digital Strategist di Caffeina, che racconterà un’importante case history dell’agenzia: “Caffeina e Parmalat: sviluppare una social content strategy di successo partendo dall’analisi dei dati”. Per maggiori informazioni, visitate il sito http://mashablesocialmediaday.it/