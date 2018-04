Cinzia Romeo nuova export manager di rizzoli emanuelli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

In un’ottica di espansione del business e del posizionamento dell’azienda all’estero, Rizzoli Emanuelli, dal 1906 punto di riferimento per le conserve ittiche premium, ha nominato Cinzia Romeo nuova Export Manager. Laureata in lingue e letterature orientali all’Università Ca’ Foscari di Venezia, con una specializzazione in lingua giapponese, Cinzia Romeo possiede inoltre un’ottima conoscenza delle tecniche di vendita. Classe 1973, vanta un’esperienza quasi ventennale nel ruolo di Export Manager avendo ricoperto questa posizione nella Giacinto Callipo Conserve Alimentari S.p.A. dove è entrata nel 1999, approfondendo negli anni le dinamiche commerciali del comparto. In Rizzoli Emanuelli si occuperà di definire le strategie di sviluppo nei mercati esteri, individuando i paesi più ricettivi e i canali di vendita appropriati, siglando accordi con partner commerciali e coordinando piani d’azione tesi a consolidare il brand Rizzoli Emanuelli in ambito internazionale.