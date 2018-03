Tutela del marchio registrato "Cataniatoday", la dichiarazione ufficiale di Citynews Spa

Citynews Spa in data 11 novembre 2017 ha promosso un'azione in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, per ottenere un ordine di inibitoria e di pubblicazione del provvedimento cautelare, ai sensi degli articoli 126, 131,133 ed altri del Codice della Proprietà Industriale, nonchè ai sensi dell'art 700 c.p.c.. Il tutto al fine di riconoscere che l'uso del nome a dominio www.cataniatoday.com rappresentava un'ipotesi di contraffazione del marchio registrato "Cataniatoday" e di concorrenza sleale. A seguito di udienza di discussione in data 27 novembre 2017, con formale dichiarazione, il titolare del nome a dominio contestato ha riconosciuto che la propria condotta concretizzava la violazione della privative industrialistiche di Citynews Spa e si è impegnato, tra le altre e per il futuro, a non compiere altri atti in violazione dei diritti di Citynews Spa.