Gsk, 30 milioni di euro per un nuovo impianto a San Polo di Torrile: produrrà un farmaco sperimentale contro l'HIV

GSK rende noto oggi l’investimento di 30 milioni di euro nel suo sito produttivo di Parma per la produzione di un nuovo medicinale indicato per le persone che vivono con HIV. L’investimento riguarda la costruzione di un nuovo impianto di 1.500 m² dedicato alla produzione e al confezionamento di Fostemsavir, un farmaco anti-HIV, per rispondere ai bisogni di pazienti multitrattati (i cosiddetti pazienti Heavily Treatment Experienced, HTE. che hanno fallito più linee terapeutiche). Fostemsavir sarà prodotto da GSK per conto di ViiV Healthcare, azienda globale specializzata nell’HIV a maggioranza GlaxoSmithKline, in partecipazione con Pfizer Inc. e Shionogi Limited.

Giuseppe Carloni, VP e Parma Site Director afferma: “L’annuncio riflette l’impegno di GSK nel sito di Parma e conferma la nostra significativa presenza industriale in Italia e nella regione. L’investimento, che rafforza la posizione del nostro sito quale sede privilegiata per la produzione di nuovi prodotti, è anche un riconoscimento delle competenze tecniche, esperienza e impegno dei nostri collaboratori. Anche se già produciamo e forniamo una serie di farmaci innovativi ai pazienti di tutto il mondo, tuttavia realizzare un farmaco anti-HIV è una prima assoluta per il nostro sito e sono particolarmente lieto dell’opportunità di collaborare con GSK e ViiV Healthcare su questo progetto.

Con la costruzione già in fase avanzata, si prevede il completamento del nuovo impianto nella seconda metà di quest'anno al fine di supportare la presentazione della domanda di registrazione per fostemsavir negli Stati Uniti e in Europa nel 2019/2020. Massimo de Pietri, VP e Head of Supply Chain ViiV Healthcare conferma: ‘Fostemsavir è una parte fondamentale della futura pipeline di ViiV Healthcare e rappresenta una molecola di una nuova classe che previene l'attacco del virus HIV alla cellula ospite, prevenendo attraverso questo meccanismo l'ingresso del virus nella cellula stessa. Se approvato, fostemsavir andrà a soddisfare i bisogni di pazienti multitrattati, che possono aver fallito altri regimi di trattamento ed avere quindi scarse opzioni terapeutiche. Con la comprovata esperienza di Parma nella produzione di farmaci innovativi, il sito è il partner ideale per ViiV Healthcare nell’ottica di rendere questo importante medicinale disponibile a tutte le persone che vivono con HIV’. Maurizio Amato, General Manager Hub ViiV Italy & Netherlands conclude: ‘Siamo particolarmente orgogliosi di questo investimento in Italia che dimostra l’importanza del nostro Paese e l’impegno costante di ViiV Healthcare a ricercare e sviluppare nuovi farmaci per le persone affette da HIV in Italia e nel mondo.

Nato nel 1984, il sito fa parte del network produttivo GSK ed è specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti e nella fornitura a livello mondiale di una serie di farmaci fra cui i recenti anticorpi monoclonali belimumab e mepolizumab. Con oltre 640 collaboratori che lavorano nel sito in diverse aree, lo scorso anno Parma ha prodotto 110 milioni di unità, destinate a 120 mercati in tutto il mondo.



