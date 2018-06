Dalla Camera di commercio di Parma contributi a fondo perduto per le imprese del territorio su tecnologie impresa 4.0, turismo e internazionalizzazione

Dalla Camera di commercio arriva un sostegno concreto alle imprese del territorio: 730mila euro complessivamente stanziati su tre bandi, approvati dalla Giunta camerale il 24 maggio scorso, per contributi a fondo perduto da destinare alle imprese di Parma per incentivare le strategie di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0, migliorare le potenzialità attrattive di chi opera nel settore dell’accoglienza turistica, dei pubblici esercizi e del commercio alimentare al dettaglio, sviluppare le strategie d’internazionalizzazione.

“Con le risorse dedicate a questi bandi confermiamo il nostro impegno per il territorio: sostenere le micro, piccole e medie imprese di Parma e provincia - sottolinea il presidente Andrea Zanlari - destinando una parte significativa del bilancio dell'ente alla digitalizzazione e allo stimolo della vocazione all’export. Inoltre, con uno sguardo alle iniziative legate a “Parma City of Gastronomy” e “Parma Capitale della Cultura 2020”, la Camera di commercio interverrà a supporto delle imprese in un’ottica di marketing territoriale per valorizzare la vocazione agro-alimentare e gastronomica del territorio e migliorarne le potenzialità attrattive. Tutti filoni meritevoli di ricevere un giusto e adeguato sostegno, perché i costi affrontati per attuare le strategie necessarie sono spesso gravosi, soprattutto per le piccole aziende".

Le imprese potranno inviare le domande di contributo dal prossimo 27 giugno (fino al 31 luglio) per i bandi “Servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie Impresa 4.0” e “Internazionalizzazione” e dal prossimo 4 luglio (fino al 2 agosto) per il bando “Qualificazione e sviluppo dell’offerta commerciale, turistico e ricettiva”.

SCHEDA INFORMATIVA SUL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI TRAMITE VOUCHER PER SERVIZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE IMPRESA 4.0 (I4.0)

I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese con sede operativa nella provincia di Parma. Il contributo viene corrisposto nella misura del 60% dei costi ammissibili ed effettivamente sostenuti, fino ad un massimo di 7mila euro.

L’acquisto di servizi di formazione e consulenza finalizzati all’introduzione delle tecnologie I4.0 sono gli interventi ammessi a contributo: soluzioni per la manifattura avanzata, manifattura additiva, realtà aumentata e virtual reality, simulazione, integrazione verticale e orizzontale, IIoT (Industrial Internet of Things) e IoT, cloud, Cybersecurity e business continuity, big data e analytics). Utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle elencate, limitatamente però ai servizi di consulenza: sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e/o via Internet, sistemi EDI, electronic data interchange, geolocalizzazione, sistemi informativi e gestionali, tecnologie per l’in-store customer experience, RFID, barcode, sistemi di tracking, system integration applicata all’automazione dei processi.

SCHEDA INFORMATIVA SUL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DELL’OFFERTA COMMERCIALE, TURISTICA E RICETTIVA

Possono presentare domanda di contributo: 1) le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo (Servizi di alloggio e ristorazione); 2) le micro e piccole imprese operanti nel settore della ristorazione e del commercio alimentare al dettaglio.

Il contributo viene corrisposto nella misura del 40% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 10mila euro, con una spesa minima ammissibile di 10mila euro.

La misura promuove la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento qualitativo delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, del sistema della ricettività e delle strutture adibite al commercio alimentare al dettaglio, sia a livello strutturale che dei servizi offerti per: il miglioramento qualitativo delle strutture, l’innalzamento del livello di visibilità e di attrattività per il turista, l’introduzione stabile di strutture di servizio atte a valorizzare la conoscenza e l’apprezzamento dei prodotti alimentari dop, igp e tradizionali e in generale della enogastronomia tipica del territorio parmense.

SCHEDA INFORMATIVA SUL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE AZIENDALE

Il bando sostiene due tipologie di azioni: la partecipazione a fiere internazionali organizzate sia all'estero che in Italia e la realizzazione di interventi finalizzati a sviluppare la presenza delle aziende sui mercati esteri (tra cui ad esempio acquisto di spazi pubblicitari, realizzazione di materiale promozionale, incontri d’affari ed eventi promozionali, indagini e ricerche di mercato, primo rilascio di certificazioni).

Per le fiere il contributo massimo sarà di 1.000 euro per quelle in Italia classificate come internazionali e 3.000 per quelle all’estero. Per gli interventi di sviluppo aziendale su mercati esteri il contributo massimo sarà di 4.000 euro.