della Rocca Gioielli: “Prezzi dei Rolex usati? Ecco come scovare l’affare”

I Rolex usati sono considerati un investimento dal ritorno economico sicuro: possiamo davvero affermarlo con certezza?

“Rolex è uno dei marchi più solidi e iconici dell’alta orologeria: è particolarmente ambito dai collezionisti e ciò fa sì che il valore di mercato di questo brand sia aumentato costantemente negli anni, con le dovute differenze per quanto riguarda i prezzi dei singoli orologi. In linea generale, posso confermare che l’acquisto di un Rolex usato garantisce innanzitutto di rientrare del proprio investimento. A seconda del modello, della referenza e delle condizioni del Rolex, poi, il ritorno economico può avere diversa misura”.

Questo vale per ogni modello di Rolex?

“Dobbiamo considerare il fatto che i prezzi dei Rolex usati non dipendono soltanto dai modelli, ma anche da molti altri fattori, come la rarità della referenza, lo stato di conservazione e l’originalità dell’orologio. Queste evidenze possono incidere molto sul valore di mercato e solo attraverso un’attenta valutazione è possibile individuare il rischio di acquistare oggetti danneggiati o con parti non originali. In caso di originalità e buona conservazione, ad ogni modo, l’aumento di valore è un dato certo. La vera sfida non è acquistare un Rolex che aumenti il proprio valore negli anni, ma riconoscere quelli presenti oggi sul mercato a buon prezzo e il cui valore aumenterà maggiormente. Il primo passo, fondamentale, è sapersi orientare tra i prezzi dei Rolex usati conoscendo le caratteristiche, la storia dell’orologio e il suo andamento sul mercato negli anni passati. In questo modo, anche con investimenti non particolarmente elevati si possono fare ottimi affari”.

Cosa fa sì che i prezzi di alcuni Rolex usati crescano molto più rapidamente rispetto ad altri?

Sicuramente le caratteristiche estetiche hanno una certa importanza, così come quelle tecniche. Anche la popolarità del modello è molto influente: esistono modelli e referenze particolarmente ambite perché indossate da celebrità di fama mondiale. In altri casi, ad alimentare l’aura di prestigio di alcuni Rolex usati è il loro status di orologi innovativi per l’epoca di produzione”.

Ci può fare qualche esempio?

“Soprattutto a partire dagli anni Cinquanta, Rolex sviluppò orologi destinati a professionisti, ma anche piloti, esploratori, sub e sportivi che, con un Rolex al polso, compirono grandi imprese. In questo modo si crearono delle vere e proprie leggende: per questi modelli, i prezzi sono cresciuti esponenzialmente nel tempo e molto probabilmente continueranno a farlo.

Uno dei primi è l’Explorer, una sorta di evoluzione dell’Oyster Explorer che nel 1953 è stato indossato durante la spedizione di Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay sulla vetta del Monte Everest. Nello stesso anno è stato lanciato anche il Submariner. Chi tiene sotto controllo i prezzi dei Rolex usati per effettuare un investimento che possa dare un notevole ritorno non dovrebbe perdere di vista questo modello, celebre per due ragioni: fu il primo orologio subacqueo impermeabile a raggiungere una profondità di 100 metri e venne indossato da Sean Connery in alcuni film di James Bond. Nel 1955 è stato invece introdotto sul mercato il GMT-Master, pensato per i piloti, il quale consente di conoscere l’ora di un secondo fuso orario. La lunetta in due colori permette di distinguere le ore diurne da quelle notturne. L’acquisto di uno di questi modelli si traduce in un investimento dal ritorno economico importante”.

I prezzi dei Rolex usati che garantiscono un sicuro ritorno interessano solo i modelli degli anni Cinquanta?

“Tutta la produzione Rolex vanta dei modelli di grande interesse da questo punto di vista, sia precedentemente agli anni Cinquanta, sia in seguito. Nel 1960 l’azienda mise a punto il Deep Sea Special, un orologio in grado di resistere alle condizioni più estreme, comprese quelle del punto più profondo della Fossa delle Marianne. Nel 1963 debutta invece il Cosmograph Daytona, che dà origine a una serie di modelli di grande valore, capaci di battere ogni record di prezzi di Rolex usati (il Rolex Daytona Paul Newman ref. 6239 appartenuto all’attore è stato battuto all’asta per 18 milioni di euro, diritti d’asta compresi). Nel 1967 è stato prodotto il primo Sea-Dweller, impermeabile fino a 610 metri. La sua cassa è dotata di una speciale valvola che consente di espellere l’elio delle miscele gassose durante la decompressione in camera iperbarica, senza rischi di danneggiamento dell’orologio. In tutti questi casi, i prezzi dei Rolex usati assicurano il ritorno dell’investimento”.

La boutique di orologeria della Rocca Gioielli con sede in piazza dell’Otto Agosto 4/h, a Bologna, è un punto di riferimento del settore dell’alta orologeria in ambito nazionale e internazionale. Si avvale unicamente di periti esperti iscritti ai ruoli 1033 e 1042 C.C.I.A.A. e al Tribunale di Bologna per la valutazione, la riparazione e la compravendita di orologi vintage e Rolex usati.

della Rocca Gioielli

Sito web: www.dellaroccagioielli.it/Rolex-Parma

Piazza dell’Otto Agosto 4/h - 40126 Bologna

Servizio Clienti: +39 051 246688, +39 051 252918

email: drg@dellaroccagioielli.com