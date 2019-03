Emilia-Romagna: 2018 positivo per il mercato residenziale

Il mercato immobiliare dell’Emilia-Romagna ha vissuto un 2018 tutto sommato positivo: come messo in luce dall’ultimo Osservatorio di Immobiliare.it, a livello regionale i prezzi degli affitti sono aumentati del 3,5% su base annua, mentre nello stesso periodo il costo del mattone ha registrato un +0,5%.

Le migliori performance per quanto riguarda i prezzi delle case si sono registrate a Modena e Rimini, dove si è avuto un aumento del 4,2% in dodici mesi. Subito dietro Parma: +0,5% nell’ultimo trimestre e +1,2% tra dicembre 2017 e dicembre 2018. Oggi per acquistare un trilocale di 80 mq a Parma bisogna mettere in conto una spesa di circa 148 mila euro: il valore al mq ha raggiunto infatti il costo di 1.849 euro, cifra di poco inferiore rispetto alla media regionale (1.948 €/mq). Le città in cui comprare casa costa di più sono Bologna (2.754 €/mq) e Rimini (2.553 €/mq), mentre la più economica è Ferrara (1.414 €/mq).

Per quanto riguarda il mercato delle locazioni, l’Osservatorio ha rilevato un trend positivo in quasi tutte le province dell’Emilia-Romagna: uniche eccezioni Modena e Rimini, che nell’arco del 2018 hanno visto un calo rispettivamente del 2,8% e dello 0,5%. Ottimo andamento per Parma, dove l’incremento del costo del mattone è stato del 4,7% nell’ultimo trimestre del 2018, del 7% tra giugno e settembre e addirittura dell’8,7% in dodici mesi. Nel quarto trimestre dell’anno appena concluso hanno fatto segnare performance positive anche Cesena (+4,5%) e Reggio Emilia (+2,5%): nonostante tale crescita, quest’ultima rimane però la città in cui affittare casa costa meno (7,47 €/mq). Valori decisamente più elevati a Bologna, che con un +6,2% su base annuale ha visto il prezzo al metro quadro lievitare fino a quota 12,10 euro.